Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Friseursalon an der Georgstraße

OsnabrückOsnabrück (ots)

Vermutlich in der Nacht zu Montag drangen Unbekannte in einen Frisuersalon an der Georgstraße (Ecke Möserstraße) ein. Die Täter hebelten im Eingangsbereich ein Türelement auf, drangen in die Räumlichkeiten ein und schauten sich darin nach Wertgegenständen um. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand erbeuteten die Einbrecher dabei etwas Bargeld. Wer Hinweise zu Personen geben kann, die möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215.

