POL-NI: Pennigsehl-Unfallflucht eines Sattelzugfahrers

(BER)Am Samstag,28.11.2020, in der Zeit zwischen 11.15 Uhr und 14.00 Uhr befuhr der bisher unbekannte Fahrer eines Lkw die Bundesstraße 214 in Richtung Sulingen. In Höhe der Abfahrt nach Pennigsehl kam dieses Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr die dortige Verkehrsinsel. Dabei wurden Befestigungspfosten sowie zwei Verkehrsschilder umgefahren und beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund der an der Unfallstelle gefundenen Fahrzeugteile sowie einer Zeugenaussage konnten die Ermittler die Unfallzeit weitestgehend einschränken sowie als Verursacherfahrzeug eine Zugmaschine der Marke "SCANIA" feststellen. Hinweise auf den Unfallflüchtigen sowie das Fahrzeug nehmen die Polizeistation in Liebenau unter Tel.: 05023/988990 sowie die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter 05021/97780 entgegen.

