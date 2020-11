HZA-BI: Marihuana in der Stoßstange versteckt

Hauptzollamt Bielefeld

Am späten Abend des 11. November forderten Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege Anröchte den Fahrer eines in den Niederlanden zugelassenen PKWs auf, ihnen auf den nächstgelegenen Parkplatz zu folgen. Bei der folgenden Kontrolle des Fahrzeuges und seiner beiden männlichen Insassen auf dem an der Bundesautobahn 44 gelegenen Rastplatz Hellweg Süd stellten die Beamten in der hinteren Stoßstange mehrere versteckte Pakete fest. Eine erste Prüfung vor Ort zeigte, dass diese Marihuana beinhalteten. Für eine genauere Kontrolle des PKWs wurde dieser zu einem örtlichen Abschleppunter-nehmen gebracht. Die dort durchgeführte Intensivkontrolle des Fahrzeugs durch die Zöllner ergab insgesamt knapp 1.300 Gramm Marihuana in der hinteren Stoßstange. Zusätzlich fanden sie im Kofferraum eine niederländische "JUMBO Tasche". Neben Süßigkeiten, die den Großteil des Inhaltes ausmachten, befanden sich drei als Soße deklarierte Tüten darin. Obwohl eine Manipulation an den Verpackungen nicht festgestellt werden konnte, trat nach dem Öffnen der Soßenpackungen eine weiße Substanz zum Vorschein. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv. Insgesamt befanden sich noch ein-mal gut 3.000 Gramm Amphetamin in diesen Tüten. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Paderborn. Die Beschuldigten wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Paderborn am 12.11.2020 dem Haftrichter des AG Lippstadt vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

