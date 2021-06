Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Gartenarbeiten Brand verursacht

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Bei Gartenarbeiten ist es am Dienstagmittag in Mehlingen zu einem Brand gekommen. Kurz vor 12 Uhr wurde die Polizei über eine brennende Hecke in der Hofstraße informiert. Die Feuerwehr war bereits auf dem Weg zum Einsatzort. Allerdings mussten die Einsatzkräfte nicht mehr eingreifen - dem Eigentümer des Grundstücks gelang es selbst, die Flammen zu löschen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte der Mann das Feuer beim Abflammen von Unkraut ausgelöst. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es blieb bei der beschädigten Hecke.

In diesem Zusammenhang aber ein wichtiger Appell: Bedingt durch die aktuelle Witterung steigt mit jedem sonnigen und trockenen Tag die Gefahr von Wald-, Vegetations- und Flächenbränden. Beim Umgang mit Feuer - egal ob bei Gartenarbeiten, beim Grillen oder auch beim Rauchen - ist deshalb jetzt wieder verstärkte Vorsicht geboten! |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell