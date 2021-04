Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell-Böhringen) Brand eines Holzunterstandes (12.04.2021)

Radolfzell-Böhringen (ots)

Zu einem brennenden Holzunterstand in einem Garten in der Kohlerstraße sind die Freiwilligen Feuerwehren Radolfzell und Böhringen sowie die Polizei am Montagmorgen gegen 03.30 Uhr gerufen worden. Die Geschädigten hatten zuvor bereits versucht, den Brand zu löschen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Feuerwehren konnten schließlich das Feuer löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Personen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, zu melden.

