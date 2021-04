Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Kreis Tuttlingen) Haus mit Farbe verschmutzt (11.04.2021)

Spaichingen (ots)

Eine Sachbeschädigung begangen haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Straße "Lindenweg". Unbekannte verunstalteten eine Hauswand sowie eine Eingangstüre eines Wohnhauses mit schwarzer Farbe. Weitere Farbe leerten die Täter in den Briefkasten des Gebäudes und vor den Hauseingang, wobei Sachschaden von insgesamt mehreren hundert Euro entstand. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten, dies dem Polizeirevier in Spaichingen, Telefon 07424 9318-0, mitzuteilen.

