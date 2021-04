Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Einbrecher auf Video wiedererkannt

Rottweil (ots)

Anhand einer Videoüberwachung in einem Ladengeschäft in der Hauptstraße hat die Polizei schnell einen Dieb überführt. Der 33-Jährige war in der Nacht zum Sonntag in das Geschäft eingebrochen und hatte Waren im Gesamtwert von über 2000 Euro mitgehen lassen. Er war bei der Auswertung der Aufzeichnung von einem Zeugen allerdings schnell identifiziert worden. Auch die Beute konnte die Polizei bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung sicherstellen. Gegenüber den Beamten räumte der Verdächtige die Tat ein. Der 33-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell