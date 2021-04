Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81 Sulz am Neckar, RW) Laster verliert Standuhren

Sulz/Empfingen (ots)

Ein noch unbekannter Lastwagenfahrer hat in der Nacht zum Sonntag zwischen Empfingen und Sulz/N zwei Standuhren verloren, die in 150 Zentimeter großen Pakten verpackt waren und auf der rechten Fahrspur liegen blieben. Mehrere nachfolgende Autofahrer konnten nicht mehr ausweichen und fuhren über die Pakete. An einem Mercedes und an einem Ford entstanden dadurch Schäden von über 1000 Euro. Da die Uhrenteile sich über die Fahrspuren verstreuten, fuhren auch noch weitere Autos, die in Richtung Singen unterwegs waren, über die Trümmer. Wer die Uhren verloren hat, ist bislang nicht bekannt. Die Verkehrspolizei bittet um Hinweise zu dem Verlierer und weiteren Geschädigten unter Telefon 0741 34879-0.

