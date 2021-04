Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Lipptingen

Kreis Tuttlingen) Jugendlicher Übermut führt zu Sachbeschädigung (11.04.2021)

Emmingen-Liptingen (ots)

Eine Sachbeschädigung begangen hat ein 17-Jähriger am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr auf der Hauptstraße. Der junge Mann riss ein Hinweisschild am Fußweg Hauptstraße - Kirchstraße samt Betonsockel aus dem Boden und schleifte es bis zu einem Haus in der Hauptstraße. Dort lehnte er das beschädigte Schild gegen eine Hauswand. Am Schild entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der junge Mann muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

