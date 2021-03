Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 81-Jährige Radfahrer verletzt sich durch das unachtsame öffnen einer Pkw-Tür schwer

Delmenhorst (ots)

Die Beifahrertür eines am Patenbergsweg in der Gemeinde Wardenburg abgestellten Pkw wurde am Mittwoch, den 10. März 2021, gegen 10:30 Uhr, unachtsam geöffnet und ein Unfall so verursacht.

Der 84-Jährige Beifahrer öffnete seine Tür, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten und übersah eine in diesem Moment vorbeifahrende 81-Jährige Radfahrerin. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen die geöffnete Tür. Durch den Aufprall kam die Dame zu Fall und verletzt sich schwer. Für eine weitere Behandlung musste die Radfahrerin in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Die Höhe der Sachschäden ist zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt.

