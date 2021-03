Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Parkplatzunfall in Elsfleth +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin beschädigte am Dienstag, 9. März 2021, gegen 16:55 Uhr, beim Ausparken auf einem Supermarktparkplatz in der Straße Oberrege in Elsfleth mit einem anderen Pkw.

Die Frau fuhr mit ihrem Pkw SUV aus einer Parklücke und touchierte dabei einen grauen Renault Megane. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Aus diesem Grund sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu der Frau machen können. Hinweise werden von der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/9350 entgegengenommen.

