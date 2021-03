Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Schwelbrand in einem Silo

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 9. März 2021, entstand gegen 21:05 Uhr in einem mit Hackschnitzeln gefüllten Silo, in der Syker Straße in Delmenhorst ein Schwelbrand.

Nachdem starker Rauch aus einem der Silos der Hackschnitzelbrennanlage aufstieg, alarmierten die Betreiber der Anlage die Feuerwehr, sodass Kräfte der Berufsfeuerwehr Delmenhorst und der Ortsfeuerwehr Süd umgehend das Feuer löschten.

Nach derzeitigen Kenntnisstand ist von einem technischen Defekt auszugehen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

