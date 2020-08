Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallzeugen gesucht!

Stadthagen (ots)

Am Mittwoch, den 12.08.2020, in der Zeit von 12.40 Uhr bis 12.50 Uhr, parkte die Geschädigte ihren grauen Pkw VW-Golf auf dem Kundenparkplatz beim Einkaufsmarkt REWE, an der Jahnstraße 35 in Stadthagen. Rechts neben ihrem Pkw stand ein "senffarbener" Pkw. Näheres ist dazu leider nicht bekannt. Während ihrer kurzen Abwesenheit kam es an der rechten Stoßstange ihres Pkw zu einer leichten Beschädigung. Der Verursacher hatte sich jedoch sogleich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter Tel. 05721/4004 beim Polizeikommissariat Stradthagen zu melden.

