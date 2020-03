Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sachbeschädigung durch Jugendliche

Bad Pyrmont (ots)

Am 04.03.2020, gegen 20:30 Uhr, wurde der Polizei durch Zeugen gemeldet, dass Jugendliche auf der Straße "Am Hylligen Born" Lampen einer Baustellenabsicherung zerstören würden. Es sollte sich um zwei Jungen und ein Mädchen handeln. Die drei Jugendlichen wurden fünf Minuten später auf dem Verbindungsweg zur Zimmermannstraße von einer Streife aufgegriffen. Ein 15jähriger aus Bad Pyrmont wies eine aktuell leicht blutende Verletzung an der Hand auf. Der zweite Jugendliche hatte auch Spuren an den Händen, lediglich die 14jährige Begleiterin war unauffällig. Bei der Spurensuche am Bauzaun wurde festgestellt, dass Lampengehäuse durch Schläge zerstört worden waren. Teilweise konnten auch Blutspuren gesichert werden. Der verletzte Jugendliche räumte auch sofort ein, die Sachbeschädigung begangen zu haben. Gegen ihn wird jetzt ein Strafverfahren geführt. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass auch der Versuch einer Sachbeschädigung strafbar ist (§ 303 Abs. 3 StGB), unabhängig davon, ob tatsächlich ein objektiver Schaden eintritt.

