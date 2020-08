Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Hochwertige Werkzeuge aus einem Lkw entwendet

Nienburg (ots)

(BER)Am Donnerstag, 13.08.2020, hatte ein Dachdecker seinen Mercedes Sprinter an einer Baustelle in der Karl-Rosebrock-Straße abgestellt. Während er auf der Baustelle gearbeitet hatte, müssen bisher unbekannte Täter die Ladefläche des Werkstattwagens geöffnet und eine Reihe von Elektrowerkzeugen entwendet haben. Als Zeitraum kommt der Vor- und nachmittag in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 15.30 Uhr infrage. Erbeutet wurden Maschinen der Marken Makita, Stihl und Hilti im Gegenwert von ca. 2.500 bis 3.000EUR. Vermutlich wurde der oder die Täter gestört, da eine teure Säge offenbar zur Abholung bereitgestellt aber dann nicht entwendet wurde. Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 05021/97780 mit der Polizei am Amalie-Thomas-Platz in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell