Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Dieb erbeutet hochwertige Fahrzeugfelgen

Nienburg (ots)

(BER)Am Sonntagmorgen, 16.08.2020, gegen 02.30 Uhr, wurde eine bisher unbekannte Person auf einem Grundstück in den Bäckerskämpen gesehen, wie sie Felgen aus einer Garage entwendete. Da die Zeugin davon ausging, dass es sich um einen Berechtigten gehandelt hatte, wurde die Polizei nicht alarmiert. Das geschah dann am Sonntagvormittag. Bei der Beute handelte es sich um vier Oldtimerfelgen der Marke RIAL der Größen 7 x 16 Zoll und 8 x 16 Zoll. Hinweise auf den Täter oder den Verbleib der Felgen nimmt die Polizei in Nienburg unter 05021/97780 entgegen.

