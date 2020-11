Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Verkehrsunfall mit Personenschaden

LippeLippe (ots)

(sb) Am 27.11.20 gegen 17:50 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus Köln mit seinem Pkw die Hüntruper Straße in Fahrtrichtung Hörster Straße. An der Einmündung Hörster Straße/Hüntruper Straße missachtete er die Vorfahrt eines 43-Jährigen aus Bad Salzuflen, welcher die Hörster Straße in Richtung Lage befuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich der 34-Jährige, sowie sein 50-jähriger Beifahrer. Beide wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 33.000EUR.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell