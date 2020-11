Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Grastrup. Zwei verletzte Frauen nach Verkehrsunfall.

LippeLippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen ereignet hat, wurden zwei Frauen verletzt. Gegen 6:25 Uhr beabsichtigte eine 48-Jährige aus Bad Salzuflen mit ihrem Mini von der Alten Landstraße aus nach links auf die Liemer Straße einzubiegen. Dabei übersah sie den VW einer 18-Jährigen aus Lage, die in Richtung Bad Salzuflen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der VW auf den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Beide Frauen wurden zur Untersuchung in Klinken gefahren. Die Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen in dem Bereich. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 zu melden.

