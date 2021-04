Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Radfahrer wird bei Unfall verletzt (11.04.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Radfahrer am Sonntag, gegen 12.30 Uhr, auf der Neckarstraße. Ein 68-jähriger E-Bike Fahrer war mit seinem Trekkingrad unterwegs und wollte die Neckarstraße überqueren. Dabei achtete er nicht auf den Autoverkehr und stieß mit einem 34-jährigen Audi S 3 Fahrer zusammen. Da die Sicht durch ein geparktes Auto erschwert war, konnte der Autofahrer dem plötzlich quer über die Straße fahrenden Radfahrer nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Beim Zusammenstoß erlitt der Radler leichte Verletzungen, weshalb ihn ein Rettungswagen in eine Klinik brachte. An seinem Trekkingbike entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Den Schaden am Audi schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro.

