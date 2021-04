Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto auf Klinikparkplatz angefahren (11.04.2021)

Triberg (ots)

Einen Unfall mit insgesamt rund 5.000 Euro Schaden verursacht hat ein Autofahrer am gestrigen Sonntag gegen 15 Uhr auf einem Parkplatz einer Klinik in der Rohrbacher Straße. Eine 27-Jährige bemerkte an ihrem Audi A 5, den sie auf dem Parkplatz abgestellt hatte, eine frische Beschädigung an der vorderen Tür der Beifahrerseite. Da sie an einem in der Nähe abgestellten BMW ebenfalls einen Unfallschaden feststellte, verständigte sie die Polizei. Die Beamten konnten herausfinden, dass der BMW tatsächlich für den Unfallschaden am Audi in Frage kam. Sie ermittelten den verantwortlichen Fahrer, der nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen muss.

