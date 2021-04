Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Diebstahl aus Tiefgarage

Rottweil, Lkr. Rottweil (ots)

In der Zeit von Freitag auf Samstag kam es zum wiederholten Male in einer Tiefgarage in der Zimmerner Straße 45 in Rottweil zu einem Diebstahl mehrerer Gegenstände. Der bislang unbekannte Täter betrat die frei zugängliche Tiefgarage, kletterte über einen Maschendrahtzaun und verschaffte sich so Zutritt zu mehreren Garagen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 4770 entgegen.

