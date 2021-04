Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Einkaufswagen beschädigt PKW

St. Georgen, Lkr. Schwarzwald-Baar (ots)

Beschädigungen an seinem grauen Suzuki Ignis musste ein Autofahrer am Freitag gegen 15.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Industriestr. bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug feststellen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen beschädigte ein Unbekannter mit einem Einkaufwagen den PKW und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1500,- EUR zu kümmern. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier St. Georgen unter Tel. 07724 949500 entgegen.

