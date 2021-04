Polizeipräsidium Konstanz

Landkreis Rottweil) Kabelbrand im Fahrzeug führt zu Feuerwehreinsatz (09.04.21)

Am Freitag, 14.47 Uhr mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei wegen einem brennenden Fahrzeug auf dem ALDI-Parkplatz in der Bahnhofstraße ausrücken. Nach jetzigem Ermittlungsstand geriet das Fahrzeug infolge einem technischen Defekt an der Elektronik in Brand und machte das Einschreiten der Feuerwehr erforderlich. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr Schramberg war mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort.

