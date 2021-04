Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Hondingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Nach Kaminbrand Feuerwehreinsatz in der Adolf-Bernhard-Straße (09.04.2021)

Blumberg-Hondingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Nach einem Kaminbrand, der sich am Freitagmittag ereignet hat, ist es zu einem Feuerwehreinsatz an einem Wohnhaus in der Adolf-Bernhard-Straße gekommen. Nach dem Meldungseingang kurz nach 12.30 Uhr rückte die Feuerwehr mit den Abteilungen Hondingen, Blumberg und Riedböhringen mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften zu dem Kaminbrand aus und brachten diesen auch schnell unter Kontrolle. Personen kamen nicht zu Schaden. Inwieweit ein Schaden an dem Kamin entstanden ist, steht noch nicht fest.

