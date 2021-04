Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht - Zeugen gesucht (09.04.2021)

(Villingen / Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Am Freitag, 14:30 Uhr - 15:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Vockenhauser Straße geparkten blauen Pkw Dacia Duster an der rechten Fahrzeugfront. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden von ca. 2500 Euro zu kümmern. Hinweise werden an das Polizeirevier Villingen unter Tel.: 07721/6010 erbeten

