Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Kollision mit Straßenbahn - zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Samstagvormittag kam es an der Kreuzung Speckweg / Hessische Straße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Der 61-jährige VW-Fahrer fuhr auf dem Speckweg und missachtete das für ihn geltende Rotlicht an der Kreuzung Hessische Straße. Er stieß mit einer von links kommenden Straßenbahn zusammen.

Durch den Zusammenstoß entgleiste die Straßenbahn und prallte gegen ein Geländer. Sowohl der Pkw-Fahrer, als auch der 47-jährige Straßenbahnfahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus. Fahrgäste befanden sich zum Unfallzeitpunkt nicht in der Bahn.

Der Speckweck war während der Unfallaufnahme bis 14 Uhr gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Die Hauptfeuerwache unterstützte mit einem technischen Zug. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR.

