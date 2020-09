Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizei unterbindet mehrere unerlaubte Einreisen

Pasewalk (ots)

Auf der B 104, Höhe Linken, kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Pasewalk gestern Vormittag einen Mercedes Benz mit polnischen Kennzeichen. Die Insassen, drei ukrainische Staatsbürger (24, 25, 33 Jahre), wiesen sich mit gültigen ukrainischen Reisepässen aus. Als die Beamten die Dokumente genauer betrachteten, stellten sie an Hand der Einreisestempel fest, dass die drei Ukrainer ihre maximalen Aufenthaltszeiträume überschritten hatten. Sie hatten ihren maximalen Aufenthalt im Schengenraum von erlaubten 90 Tagen innerhalb von 180 Tagen nicht eingehalten und hätten somit nicht einreisen dürfen.

Gegenüber den Beamten gaben sie an, sich verfahren zu haben. Auf Nachfrage teilten die polnischen Behörden mit, dass sich der 24-Jährige und der 33-Jährige legal in Polen aufhalten dürfen, der 25-jährige Ukrainer aber nicht.

Die drei Ukrainer wurden wegen des Verdachtes der unerlaubten Einreise nach Deutschland angezeigt. Die beiden Männer mit einem Aufenthaltsrecht in Polen reisten freiwillig wieder nach Polen aus. Der dritte Ukrainer wurde den polnischen Behörden übergeben.

