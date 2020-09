Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Statt nach Szczecin geht die Fahrt in die Justizvollzugsanstalt Stralsund

Pasewalk (ots)

In der vergangenen Nacht kontrollierten Beamte der Gemeinsamen Diensteinheit, bestehend aus Bundes- und Landespolizei sowie dem Zoll, auf der BAB 11, Abfahrt Penkun, in einem polnischen PKW. Dieser war in Richtung Polen unterwegs.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen den 31-jährigen Beifahrer gleich drei Ausschreibungen zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft Berlin vorlagen. Der 31-jährige polnische Staatsbürger hat Haftstrafen von insgesamt 26 Monaten wegen Bedrohung und Körperverletzung zu verbüßen. Bei seiner Festnahme hatte er einen Atemalkoholwert von 2,4 Promille. Die Beamten verbrachten ihn in am Mittag in die Justizvollzugsanstalt Stralsund.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk, übermittelt durch news aktuell