Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis): Einbruch am helllichten Tag - Zeugen gesucht

Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Samstag kam es in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 11:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in der Verlängerten Triebstraße. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnung. Hier öffneten sie mehrere Schränke. Die Bewohnerin war zu dieser Zeit nicht zu Hause. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt.

Durch eine Nachbarin konnten zwei Frauen beobachtet werden, die zuvor mehrmals bei der Bewohnerin geklingelt haben sollen. Diese wurden wie folgt beschrieben:

- Person 1: ca. 40 Jahre alt, südeuropäischer Phänotyp, glatte dunkelbraune Haare - Person 2: ca. 30-35 Jahre alt, südeuropäischer Phänotyp, lockige dunkelbraune Haare

Beide Frauen waren dunkel bekleidet. Ob es sich bei diesen beide um die Täterinnen handelt, ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621-174 4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell