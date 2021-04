Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Autofahrer fährt gegen Carport

Reichenau, Lkr. Konstanz (ots)

Sachschaden in Höhe von ca. 10000,- EUR und ein beschädigter Carport sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 12.10 Uhr in der Pirminstr. auf der Insel Reichenau ereignet hat. Ein 54-jähriger Autofahrer befuhr die Pirminstr. und verlor aufgrund eines medizinischen Problems die Kontrolle über sein Fahrzeug. Eine entgegenkommende Radfahrerin konnte eine Kollision mit dem PKW durch Abspringen vom Fahrrad noch verhindern. Der PKW krachte anschließend in einen Carport, der durch den Aufprall beschädigt wurde. Radfahrerin und Autofahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Eine vorsorglich hinzugezogene Besatzung eines Rettungswagens kümmerten sich um die beteiligten Personen.

