POL-DEL: Taschendiebstähle in Delmenhorst

Bei der Polizei Delmenhorst wurden insgesamt vier Fälle von Taschendiebstählen angezeigt. Diese ereigneten sich alle am Freitag, dem 12.02.2021 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr in Einkaufsmärkten des südlichen Stadtgebietes. Bei den Geschädigten handelte es sich um Personen im Alter von 65 bis 79 Jahren. Täterhinweise konnten leider nicht gegeben werden.

Achten sie bitte beim Einkaufen auf ihr Eigentum.

Hinweise zum Schutz vor Taschendiebstählen findet man auf folgender Webseite: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/#:~:text=So%20sch%C3%BCtzen%20Sie%20sich%20vor%20Taschendieben&text=Benutzen%20Sie%20einen%20Brustbeutel%2C%20eine,tragen%20Sie%20sie%20m%C3%B6glichst%20k%C3%B6rpernah.

