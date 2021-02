Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst/LK Oldenburg/LK Wesermarsch: Kontrollmaßnahmen zur Umsetzung der aktuellen Corona-Regelungen in Lebensmittelgeschäften

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 12. Februar 2021, wurden in den Nachmittagsstunden Kontrollmaßnahmen zur Umsetzung der aktuellen Corona-Regelungen in verschiedenen Lebensmittelgeschäften im Stadtgebiet Delmenhorst sowie in den Bereich der Landkreise Oldenburg und Wesermarsch durchgeführt. Im Rahmen der Kontrollen wurden durch Kräfte der einzelnen Ordnungsbehörden sowie der Polizei 18 Geschäfte im Stadtgebiet von Delmenhorst, fünf Geschäfte in Brake, sechs Geschäfte in Nordenham sowie 17 Geschäfte im Landkreis Oldenburg überprüft. In einem großen sowie in einem nahegelegenen kleineren Lebensmittelgeschäft in der Stedinger Straße in Delmenhorst beanstandeten die Kontrollkräfte die Maßnahmen zur Einhaltung der Hygienevorschrift sowie die Maßnahmen zur Bestimmung / Einhaltung der maximalen Kundenanzahl. Durch die Mitarbeiter der Stadt wurden hierzu weiterführende Maßnahmen angekündigt. Ähnliche Feststellungen trafen die Kontrollkräfte in einem Imbiss in der Syker Straße in Delmenhorst. Es wurde gegen diverse Hygieneauflagen verstoßen. Nach einer sofort durchgeführten Optimierung der Mängel konnte der Außer-Haus-Verkauf zunächst fortgesetzt werden. Auch hier kündigten die Mitarbeiter der Stadt weitere Maßnahmen an.

Erfreulicherweise wurde bei einem Großteil der überprüften Lebensmittelgeschäften kaum Beanstandungen festgestellt. Die kleineren Beanstandungen, wie etwa einzelne aufzufüllende Papierspender, wurden zumeist direkt behoben. Die meisten Filialleitungen zeigten sich gegenüber den durchgeführten Kontrollmaßnahmen sehr verständnisvoll. Es wurde oftmals als positiv empfunden, dass Kontrollen zur Umsetzung der Hygienemaßnahmen durchgeführt wurden.

