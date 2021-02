POL-DEL: Gemeinsame Pressemeldung der Stadt und der Polizei Delmenhorst: Grünkohlessen von Delmenhorster Geschäftsleuten aufgelöst

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Gemeinsame Pressemeldung der Stadt und der Polizei Delmenhorst: Grünkohlessen von Delmenhorster Geschäftsleuten aufgelöst

Delmenhorst

Beamte der Polizei Delmenhorst lösten am Donnerstag, 11. Februar 2021, ein gemeinsames Grünkohlessen in einem Hotelbetrieb in der Bremer Straße in Delmenhorst auf.

In den frühen Abendstunden stellten die Beamten Zulauf am Hintereingang des Betriebes fest. Mehrere Personen betraten das Gebäude, verließen es jedoch nicht wieder. Der Gesamteindruck erweckte den Verdacht auf ein mögliches Geschehen, welches mit den aktuellen Corona-Regelungen nicht im Einklang steht.

Folglich überprüften die Beamten die Räumlichkeiten und mussten mit völligem Unverständnis feststellen, dass acht Personen gemeinsam an einem Tisch saßen, Grünkohl aßen und gesellig Alkohol konsumierten. Zudem lief auf einem großen Fernseher ein Fußballspiel.

Bei den Personen handelte es sich um Delmenhorster Geschäftsleute, die weder Abstände einhielten, noch Masken trugen.

Die Beamten lösten die Zusammenkunft auf und leiteten Orndungswidrigkeitenverfahren ein.

Erfahrungsgemäß haben die Personen mit Bußgeldern im vier- beziehungsweise fünfstelligen Bereich zu rechnen.

Ein derartiges Verhalten sorgte bei der Stadt und der Polizei Delmenhorst für großes Unverständnis. Die in diesem Fall betroffenen Geschäftsleute haben aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung unter anderem gegenüber ihren Angestellten eine Vorbildfunktion, gegen die sie durch ihr Handeln vorsätzlich verstoßen haben.

