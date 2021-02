Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 12. Februar 2021, kam es gegen 09:52 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße in Brake. Ein 32-jähriger Braker beabsichtigte mit seinem Pkw nach links in die Weststraße einzubiegen. Verkehrsbedingt musste er jedoch halten. Die nachfolgende 57-jährige Brakerin hielt daraufhin mit ihrem Ford Transit ebenfalls an. Dies bemerkte ein 33-Jähriger, ebenfalls aus Brake, zu spät, sodass er mit seinem Pkw auf den Ford Transit auffuhr. Durch den Aufprall wurde der Transit auf den Pkw des 32-Jährigen aufgeschoben. Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 20.000 Euro geschätzt.

Der 32-jährige Brake und die 57-jährige Brakerin wurden leicht verletzt. Die Behandlung der Verletzten durch einen Rettungsdienst war nicht erforderlich.

