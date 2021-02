Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Zwischen Donnerstag, 11. Februar 2021, 20:30 Uhr, und Freitag, 12. Februar 2021, 07:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrzeug einen Pkw, der in einer privaten Zufahrt zu einem Hintergrundstück der Grüppenbührener Straße geparkt war. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden am Stoßfänger vorne rechts. Der Sachschaden wurde auf etwa 1500 Euro geschätzt. Ob Sachschaden am Fahrzeug des flüchtigen Unfallverursachers entstand, ist unbekannt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang sowie zum flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ganderkesee unter der Telefonnummer 04222/94695-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell