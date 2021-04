Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Ohne Versicherung und ohne Führerschein mit Zweirad geflüchtet (09.04.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Bereits am Freitagabend gegen 22 Uhr ist ein Zweiradfahrer beim "Neuen Markt" vor der Polizei abgehauen. Die Polizisten wollten einen 19-Jähringen auf einem Garelli Mofa kontrollieren. Er flüchtete jedoch mit seinem Zweirad, musste es aber kurz darauf wegen eines technischen Defekts in einem Straßengraben liegen lassen. Der Fahrer rannte dann zwar weg, konnte jedoch von den Beamten schnell ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass er sein Zweirad nicht versichert und technisch so verändert hatte, dass für das Fahren ein Führerschein notwendig ist. Da der junge Mann diesen nicht besitzt, gelangt er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell