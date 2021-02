Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht 26.02.-28.02.21

Neuwied (ots)

Neuwied Am Freitag, 26.02.2021, in der Zeit zwischen 09.00-17.00 Uhr wurde in der Schmandstraße ein parkender PKW beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug beschädigt, welches sich danach unerlaubt vom Unfallort entfernte. Hinweise zum Verursacher konnten keine gemacht werden. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Neuwied zu richten.

Neuwied - OT Irlich - In der Nacht von Freitag, 26.02.2021, auf Samstag, 27.02.2021 beschädigte ein Unbekannter in Irlich, im Bremer, mehrere geparkte Fahrzeuge jeweils an ihren linken Außenspiegeln. Dabei wurde das jeweilige Spiegelglas entfernt. Hinweise auf den Täter liegen keine vor. Zeugenhinweise können an hiesige Dienststelle gerichtet werden.

Neuwied - Am Samstagnachmittag, 27.02.2021, befuhr ein PKW die in diesem Bereich zweispurig ausgebaute L258 (Alteck) in FR Anhausen. Hierbei verlor der 19-jährige Fahranfänger vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im Kurvenbereich die Kontrolle über den PKW und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer kollidierte. Der Motorradfahrer wurde über den PKW geschleudert und erlitt beim Unfall schwere Verletzungen. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Führerschein des Fahranfängers wurde sichergestellt. Zeugen des Unfallgeschehens können sich an die Polizeiinspektion Neuwied wenden.

