Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Tag des Lichtes

EdenkobenEdenkoben (ots)

Aufgrund der dunklen Jahreszeit ist das Thema "funktionierende Beleuchtung" an Fahrzeugen für die Sicherheit des Straßenverkehrs mehr denn je von erheblicher Bedeutung. Das Ergebnis einer Kontrollstelle am 11.12.2020 mit besonderem Augenmerk auf diese Thematik ergab, dass 14 Fahrzeuge mit Mängeln an der Beleuchtung am Verkehr teilnahmen. Die betroffenen Fahrzeugführer mussten mit einem Verwarnungsgeld von 20 Euro und einer Kontrollaufforderung belegt werden. Wird in einem solchen Fall der Kontrollaufforderung nicht entsprochen und der Beleuchtungsmangel nicht behoben, kann es sogar aufgrund der davon ausgehenden Gefahr zur zwanghaften Stilllegung des Fahrzeuges durch die Zulassungsstelle kommen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Fahrzeugführer vor Fahrtantritt das Fahrzeug auf die Verkehrssichert hin zu prüfen haben- auch wenn man nicht selbst Halter ist.

