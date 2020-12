Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruchsversuch in Weingut

Schweigen-RechtenbachSchweigen-Rechtenbach (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Eingangstür eines Weingutes in der Längelsstraße in Schweigen aufzuhebeln, was misslang. Entwendet wurde nichts, die Höhe des Schadens liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Zeugen, die Hinweise zu der Tatnacht machen können, werden gebeten

sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter

pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad

Bergzabern zu melden.



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell