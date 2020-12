Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

AlberweilerAlberweiler (ots)

Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung verunfallte am Freitag, 11. Dezember gegen 21:10 Uhr ein 56-Jähriger Landauer mit seinem PKW in der Weinstraße in Albersweiler mit einem weiteren PKW-Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, das üblicherweise einen längeren Entzug der Fahrerlaubnis und eine erhebliche Geldstrafe zur Folge haben wird.

