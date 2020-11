Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Lachendorf

CelleCelle (ots)

Am vergangenen Freitag, 06.11.2020, gegen 17:00 Uhr, kam es in Lachendorf auf dem Parkplatz des NP-Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bisher unbekannte Autofahrerin fuhr beim Rückwärtsausparken gegen einen geparkten schwarzen Skoda Octavia und beschädigte diesen an der hinteren Stoßstange. Anschließend stieg die Frau aus, begutachtete die Schäden an beiden Fahrzeugen und fuhr in unbekannte Richtung davon. Sie wurde dabei durch einen 15-jährigen Zeugen beobachtet. Dieser beschreibt die Frau und ihr Auto wie folgt:

- ca. 50 Jahre alt - ca. 170 cm - graue oder braune Haare - grauer Pkw

Hinweise nimmt die Polizei in Lachendorf unter 05145/28421-0 entgegen.

