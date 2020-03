POL-W: W - Schwer verletzte Beifahrerin bei Auffahrunfall

Polizei Wuppertal

Gestern (28.03.2020), gegen 18:10 Uhr, hielt ein 24-jähriger Fordfahrer verkehrsbedingt auf der Berliner Straße 183 an. Ein 20-jähriger VW-Fahrer, der ebenfalls in Fahrtrichtung Westen unterwegs war, erkannnte die Situation offenkundig zu spät und fuhr auf den Ford auf. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 19-jährige Beifahrerin im auffahrenden VW schwer, da sie unangeschnallt mit dem Kopf in die Windschutzscheibe einschlug. Die Windschutzscheibe war letztlich gesplitter und heraus gebrochen. Die Verletzte wurde zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 EUR.

