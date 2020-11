Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Falscher Polizist schickte "Abholer"

BocholtBocholt (ots)

Ein Betrüger hat sich in den vergangenen Tagen in Bocholt das Vertrauen einer älteren Frau erschlichen. Der Täter hatte mit der Masche des "Falschen Polizisten" zunächst Erfolg: Der Anrufer konnte die 78-Jährige davon überzeugen, dass er sie als Polizeibeamter vor Einbrechern warnen wollte. Ein anderer "Kollege" sollte noch am gleichen Abend bei ihr vorbeikommen und ihr Bargeld in Sicherheit bringen. Doch als der Unbekannte erschien, bekam die Frau zu Recht Zweifel. Der "Abholer" entfernte sich daraufhin. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: circa 25 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, schmächtige Statur, dunkle Haare und dunkle Kleidung. Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Die Polizei warnt vor dem Hintergrund dieses aktuellen Falls erneut vor derartigen betrügerischen Machenschaften. Die Täter gehen dabei psychologisch geschickt vor: Sie schaffen bedrohliche Szenarien, mit denen sie die Angerufenen emotional beeinflussen. Wer einen derartigen Anruf bekommt, sollte das Gespräch sofort beenden und im Zweifelsfall die Polizei verständigen.

