Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt: Schwerer Verkehrsunfall mit Radfahrer an der Kreuzung Büngerner Straße

Degelingsesch

BocholtBocholt (ots)

Gegen 18.30 Uhr kam es zu an der Kreuzung Büngerner Straße / Degelingsesch in Bocholt zu einem schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw Fahrer. Rettungskräfte und Polizei sind am Einsatzort. Ein Rettungshubschauber wurde angefordert. Es wird nachberichtet.

