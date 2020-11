Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pkw nicht umgemeldet

Kfz-Steuer umgangen

AhausAhaus (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Freitagabend gegen 22.45 Uhr auf dem Adenauerring einen 46 Jahre alten Mann, der mit einem in Bulgarien zugelassenen Pkw unterwegs war. Da der regelmäßige Standort des Pkws in Deutschland liegt, hätte dieses entsprechend in Deutschland zugelassen werden müssen. Das Hauptzollamt wird informiert. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt.

