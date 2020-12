Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Landau-GodramsteinLandau-Godramstein (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 09. und dem 11. Dezember wurde ein in der Godramsteiner Straße auf Höhe der Hausnummer 141 geparkter PKW Audi (gelb) durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei in Landau in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Landau

P. Zindel, POK



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell