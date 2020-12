POL-PDLD: Mit 118km/h durch die Innenstadt

Polizeidirektion Landau

Zum Verhängnis wurde einem 28-jährigen Landauer, dass er am Donnerstag, 10. Dezember, gegen 06:50 Uhr ausgerechnet ein ziviles Einsatzfahrzeug der Landauer Polizei in der Maximilianstraße vor dem dortigen Supermarkt unter Benutzung der Bushaltestelle mit überhöhter Geschwindigkeit rechts überholte. Derart auf sich aufmerksam gemacht, darf sich der 28-Jährige nicht wundern, dass die Zivilstreife zur Beobachtung des weiteren Fahrverhaltens die Nachfahrt des PKW-Fahrers aufnahm. Im Horstring beschleunigte der 28-Jährige seinen PKW schließlich auf innerorts selten gesehene 118km/h, was die eingesetzten Beamten zum Stoppen des PKW zwang bevor etwas Schlimmeres passieren konnte. Er sei auf dem Arbeitsweg und bereits spät dran, so die lapidare Aussage des Fahrers zum Grund seiner waghalsigen Raserei. Den Fahrer erwartet neben einer ordentlichen Geldbuße ein Fahrverbot und eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde, die seine charakterliche Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen überprüfen wird.

