POL-PDLD: A65/AS NW-Nord - Verkehrsbehinderung wegen Auffahrunfall

Gegen 10.39 Uhr kam es heute Morgen (11.12.2020) auf der A65 zwischen den Anschlussstellen NW-Nord und Hassloch (in Fahrtrichtung Ludwigshafen) zu einem Auffahrunfall, bei dem drei Personen mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Eine 69 Jahre alte Autofahrerin wollte bei der AS NW-Nord einen LKW überholen und übersah hierbei die auf der linken Fahrspur fahrenden Fahrzeuge. Dabei kam es zur Kollision, wobei insgesamt vier Fahrzeuge ineinander fuhren. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, kamen die anderen drei Autofahrer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei über 15.000 Euro. Infolge der Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge war die A 65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen nur einspurig befahrbar. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

