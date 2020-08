Polizeidirektion Lübeck

Männliche Person aus dem Wasser gerettet - Folgemeldung

Lübeck (ots)

Am Dienstagmorgen (04.08.2020) wurde der Polizei in Lübeck mitgeteilt, dass aus dem Bereich der Lübecker Kanaltrave / Wipperbrücke Hilferufe wahrgenommen worden waren. Zwei Polizeibeamten und einem Zeugen war es kurze Zeit später gelungen, einen im Wasser befindlichen Mann ans Ufer zu ziehen und an die Besatzung eines Rettungswagens zu übergeben. Der Mann wurde in eine Lübecker Klinik gebracht.

Am heutigen Tag (05.08.2020) wurde der Polizei vonseiten der Klinik die Personalien des Mannes mitgeteilt. Es handelt sich bei dem Geretteten um einen 48-jährigen Mann aus Nordrhein-Westfalen.

Der Mann ist wohlauf und wusste zu berichten, dass er mit seinem Kanu gekentert sei und dann nicht mehr selbständig in sein Boot zurückgekommen sei.

