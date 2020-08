Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Lensahn Lübecker Straße/ Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz

Lübeck (ots)

Dienstag, den 04.08.2020 wurde in der Lübecker Straße auf dem Parkplatz des dortigen Lidl-Marktes ein parkender Audi beschädigt. Die Beifahrerseite wurde mittig an beiden Türen beschädigt. Die Polizei Lensahn sucht Zeugen.

Um 14:30 Uhr hatte eine Autofahrerin ihren Audi A1 beim Supermarkt abgestellt und tätigte anschließend ihre Einkäufe. Nachdem sie fertig war, packte sie ihre Einkäufe in den Wagen und fuhr zum Kirchplatz in Lensahn, hier fiel ihr der Schaden an der rechten Fahrzeugseite auf.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Lensahn unter der Telefonnummer 04363-7939830 entgegen.

